أستراليا.. قطع المعونات الاجتماعية "يؤدي الى التشرد"

استمع مجلس الشيوخ الى مخاوف البعض عن برنامج اجتماعي يقطع دفعات الإعانة على الأهل الذين لا يكملون التدريب المطلوب والذي اعتبر انه طريق للتشرد وليس العمل.

البرنامج الحكومي يُلزم الأهل إكمال التدريب للحصول على دفعات الإعانة، وبحسب تيريز إدواردز المديرة التنفيدية للمجلس الوطني للأمهات العازبات وأطفالهن، فان العقوبة التي تعلق المدفوعات في حال لم يتم استيفاء بعض الأنشطة، لا تساعد المشاركين في دخول سوق العمل.

وقالت إدواردز لمجلس الشيوخ خلال جلسة الاستماع أن برنامج ParentsNext يجب ان يصبح طوعيا على الفور.

هذا وقك تم اختبار البرنامج في عشرة أماكن في أبريل 2016 قبل طرحه على المستوى الوطني في يوليو/تموز من العام الماضي، لكنه يطبّق الآن في المناطق المحرومة فقط.

وأضافت إدواردز "أستطيع أن أقول بدون تردد أنه لا يوجد أي عائلة تستفيد من قطع الدفعات أو التهديد بقطع الدفعات".

"هذا ليس طريقا للتوظيف؛ إنه طريق إلى التشرد".

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وبحسب شروط البرنامج فان أي شخص يكون قد تعرض للعنف المنزلي يعفى من المشاركة في البرنامج التدريبي، ولكن إدواردز قالت أنها كانت تساعد أماً عذباء تعرضت للعنف المنزلي ومع ذلك طلب منها المشاركة.

بالاضافة الى ذلك فهناك مخاوف كبيرة بشأن الخصوصية ومن يستطيع الوصول إلى معلومات المشاركين.

وبرنامج Parents Next المنبثق عن جهود الحكومة الفدرالية وباقي المنظمات، يهدف الى مساعدة كل من الاباء والامهات على تحسين مهاراتهم وجعلهم جاهزين للدخول الى سوق العمل.

ووفقا لإدواردز فان هناك حلقة ناقصة عن ما تقوله دائرة الخدمات الاجتماعية وما يحصل على أرض الواقع.

وسمع أعضاء مجلس الشيوخ أيضا أن البرنامج يستهدف بشكل غير عادل النساء مع الأطفال الصغار، وصفت تستهدف الفئات الأكثر فقرا.

ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرا بحلول نهاية مارس/آذار.