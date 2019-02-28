والدة عروس داعشية تتوسل أستراليا لاعادة ابنتها

زهرة دومان التي سافرت إلى سوريا عام 2014 للانضمام إلى داعش

تحدثت والدة العروس الداعشية زهرة دومان والتي سافرت إلى سوريا عام 2014 للانضمام إلى داعش مع برنامج Dateline على قناة SBS في لقاء حصري.

وبحسب والدة زهرة فإنّ ابنتها لاتزال على قيد الحياة وتنتظر مع طفليها في مخيم لللاجئين العودة إلى استراليا وتواصلت مع الوالدة معبرة عن أملها العودة.

هذا وعرفت زهرة بأنها اكثر المروجين لداعش بعد انضمامها للتنظيم عام 2014 وبدئها لحملات تجنيد عبر الانترنت وزواجها من أسترالي داعشي هو محمود أبولطيف والذي قتل بعد خمسة اسابيع من زواج الاثنين.

وبحسب اللقاء الحصري تنتظر زهرة مع البريطانية شيماء بيغام والأمريكية هدى مثنى اللواتي أعربن عن رغبتهن العودة إلى بلادهن في الغرب.

وبحسب الوالدة فإنّ ابنتها التي كانت تستخدم حساباً على تويتر باسم أم عبد اللطيف، أجبرت زهرة على كتابة الرسائل العدائية على وسائل التواصل الاجتماعي وكانت زهرة على تواصل مع الوالدة.

كما وكشفت الوالدة أن لابنتها اليوم طفلين لا تتجاوز أعمارهم الـ 3 سنوات وأنها تقبع في مخيم للاجئين مع حوالي 40 الف شخص يعتقد انهم مقاتلون سابقون في صفوف داعش.

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أمّا عن رد وزارة الأمن الداخلي على قضية زهرة فقالت الوزارة انه من الصعب جداً التحقق من هوية أي شخص في سوريا وأن الوزارة لا تستطيع تأمين ممر آمن لفارين من مناطق النزاع.

عن الداعشيات اللواتي غادرن للزواج من مقاتلين في سوريا والعراق قال متحدث باسم الحكومة ان حكومة موريسون ستتعامل مع هؤلاء بعيداً عن الاراضي الأسترالية وأن البرلمان ينظر بمشروع قانون لاصدار مذكرات اقصاء مؤقتة للاستراليين الذين انضموا إلى داعش وينوون العودة إلى استراليا.

وفي سياق متصل كشفت زهرة في فيديو صوّره أحد عمال الاغاثة في سوريا وهو David Eubank عن انها كانت الصديقة المقربة لزوجة الاسترالي الداعشي خالد شروف والذي قضى في غارة جوية للتحالف مع ابنيه، كشفت أن أبناء خالد الثلاثة الآخرين لايزاليون على قيد الحياة.

وبحسب زهرة فإنّ زينب خالد شروف وهدى وحمزة خالد شروف وأعمارهم 17 و 16 و 9 أعوام تباعاً موجودين الآن في باغوز أخر معاقل داعش في سوريا.

هذا وكان خالد شروف من أكثر المطلوبين الداعشيين في أستراليا بعد نشره صوراً لأطفاله وهم في سن الـ 9 و 8 أعوام وهم يحملون رؤوساً مقطوعة لجنود سوريين. كما أن زوجة خالد الاسترالية Tara Nettleton قضت عام 2015 بعد تردي وضعها الصحي.