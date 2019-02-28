توقعات الأبراج ليوم February 28, 2019

برج الحمل
مهنياً: يعرض عليك العمل في إحدى الشركات الكبرى بمرتب كبير، فحاول أن تستغل هذه الفرصة وتثبت نفسك في العمل بشكل كبير حتى تضمن وظيفتك
عاطفياً: تقابل حباً جديداً قادراً على أن ينسيك ما مررت به من مشاكل وعقبات، فحاول أن تستمتع مع هذا الشريك قدر المستطاع
صحياً: أنت تعاني زيادة في معدل ضغط الدم، فحاول أن تزور الطبيب في أقرب فرصة ممكنة، حتى تسيطر على المشكلة في بدايتها
برج الثور
مهنيًا: حبّك لمهنتك يجعلك تعمل بصدق وتعطي كل ما لديك، ما يكسبك احترام المسؤولين
عاطفيًا: يفرض عليك الشريك ضغوطًا كبيرة ويطلب منك اتخاذ قرار حاسم وخطير
صحيًا: إحساسك الدائم بالصداع بعد قراءتك أسطراً قليلة سببه ضعف في النظر، لذا راجع طبيب العيون في أسرع وقت
برج الجوزاء
مهنياً: تنتظر تلقي ردود أفعال جيدة على ما قدمته في العمل خلال الفترة الأخيرة، وتبذل جهداً واضحاً من أجل الحصول على منصب أكبر في المستقبل
عاطفياً:حالتك النفسية سيئة وتطلب من الشريك الصمت والتفكير مرة ثانية في استكمال تلك العلاقة
صحياً: تلتزم النظام الغذائى الصحي الذي نصحك به طبيب التغذية الخاص بك، ورغبتك تتجدد في ممارسة رياضة جديدة تنمّي لياقتك البدنية
برج السرطان
مهنياً: تهتم بشؤون مهنية وتسمع خبراً يرضيك يخصّ بعض الزملاء الذين تضع وإياهم اللمسات الأخيرة على مشروع ضخم
عاطفياً: تحرّك واتخذ قراراً بتحسين وضعك العاطفي، وإذا كنت وحيداً تفرح بازدهار العلاقة، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم
صحياً: كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة العائلة، ربما تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين، لكن الأمر لا يستدعي الخوف أبداً
برج الأسد
مهنياً: مفتاح نجاحك هو الصبر والمثابرة، تبدأ يومك بأجواء مميزة في وضعك المهني، فتسعى لتجييش كل طاقاتك لاستعادة الأوضاع الطبيعية
عاطفياً: تحمّلك الشريك كثيراً في الآونة الأخيرة، فلا تحاول أن تقدّم له المزيد من الأعذار لأنه لن يقدر على تقبلها بأي شكل في الوضع الحالي
صحياً: حذار الطقس السيئ الذي يمكن أن يصيبك بأي أزمة صحية، فبدلاً من أن تعالجها حاول أن تتفادها قدر الإمكان
برج العذراء
مهنياً: رتّب أوضاعك وانتبه لمصاريفك وكن واعياً لمسؤولياتك وواجباتك المهنية كما يجب
عاطفياً: أسّس على قواعد صلبة وابتعد عن المواجهات وحب السيطرة، ولا تعمل من دون إبلاغ الشريك
صحياً: لا تترك انشغالاتك المهنية والعاطفية تأخذك من ممارسة نشاطات تعود عليك بالفائدة على الصعيد الصحي
برج الميزان
مهنياً: يتطلب منك العمل بذل المزيد من الجهد، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة
عاطفياً: لا تكن أنانياً وحاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصاً أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة
صحياً: تابع نظامك الغذائي الذي تتبعه منذ مدة، ولن تكون النتائج إلا كما تريد
برج العقرب
مهنياً: لا تدع تحقيق الأحلام هاجسك، فالواقع يتطلب منك العمل المتواصل للوصول إلى المبتغى
عاطفياً: ثقتك العالية بالنفس تثير إعجاب الشريك بك، ويقف إلى جانبك لمؤازرتك في جميع خطواتك
صحياً: رياضة المشي يومياً من أكثر الرياضات فائدة للصحة، وعليك نوم الساعات المطلوبة ضمانة لبدء يوم جديد بنشاط وحيوية
برج القوس
مهنياً: كن جاهزاً على أكمل وجه ليوم يحمل تطوّرات كثيرة، تبدأ طلائعها بالظهور قريبا
عاطفياً: التسامح مع الشريك سيزيده تعلقاً بك، ويحاول إرضاءك أو التعويض عما فات بشتى السبل
صحياً: الابتعاد عن الأجواء العصيبة أفضل حلّ لمعالجة النفسية المضطربة، وخصوصاً اليوم
برج الجدي
مهنياً: قد يسعى بعضهم الى توريطك في أمور غير مهمة، فكن جاهزاً للرد
عاطفياً: باتت مطالب الشريك تشكّل عبئاً عليك، ووضع حدّ لذلك افضل بكثير
صحياً: عوارض بسيطة سببها القلق، فلا تتردد في استشارة طبيب لترتاح أكثر
برج الدلو
مهنياً: تربكك الحياة المهنية وتولّد صراعاً وازدواجية، وقد تُعاني منافسة مع زميل أو زميلة، وربما يدور صراع بينهما
عاطفياً: إذا كنت على وشط الارتباط قد تتخذ قرارات كبيرة مهمة في حياتك ينتج منها تغير في نمط عيشك
صحياً: تشغلك كثيراً أوضاعك الصحية وقد تلجأ إلى استشارة طبيب متخصص ومن بعدها اعتماد وصفة طبية مفيدة
برج الحوت
مهنياً: إحلم بالأفضل واحذر الأوهام والفخاخ والمآزق، ولا تجازف في أي مجال حتى يخفّ الضغ
عاطفيا: مسألة طارئة توجب عليك اقتراح افكار متنوعة للوصول الى توضيح بعض الأمور مع الشريك
صحياً: القيام ببعض التمارين الرياضية مردوده ايجابي، فواظب على ذلك يومياً
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأبراج ليوم February 28, 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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