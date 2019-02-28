تفاصيل التحديث الجديد للواتساب.. طريقة جديدة للبحث والتخلص من الرسائل

كشف موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا التجريبية لتطبيق التراسل واتساب، إن الخدمة تختبر ميزة جديدة للبحث المتقدم، والتي توفر للمستخدمين العديد من خيارات البحث.

وقال الموقع إن واتساب كانت في الأسابيع الأخيرة تركز على تحسين ميزة بحث الدردشة. ولقد نفذوا بالفعل بعض التحسينات العامة (غير المرئية)، ولكنها الآن تختبر ميزة جديدة للبحث المتقدم على نظام آي أو إس المشغل لهواتف آيفون من آبل.

وأضاف WABetaInfo أن الميزة القادمة سوف تتوفر لجميع مشتركي البرنامج التجريبي لتطبيق واتساب على نظام آي أو إس، بالإضافة إلى مستخدمي التطبيق على نظام أندرويد التابع لشركة جوجل.