الإسبان والأمريكان يبحثون عن مصير 12 مقاتلا بارزا من أصول مغربية

في الوقت الذي تلتزم فيه السلطات المغربية الصمت حيال وضع وأعداد الجهاديين المغاربة وأسرهم المعتقلين والمحتجزين في السجون والمخيمات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الكوردية في شمال سوريا، مع قرب سقوط آخر معاقل التنظيم الإرهابي داعش في بلدة “الباغوز”؛ تقوم الأجهزة الأمنية والاستخبارتية الإسبانية بتحركات مكثفة على الأرض السورية لجمع كل المعلومات والبيانات عن العشرات من الجهاديين الإسبان من أصول مغربية أو المغاربة الحاملين لجوازات سفرها؛ وفي الوقت نفسه تسرب المخابرات الإسبانية لوسائل الإعلام معطيات تحاول من خلالها التبرؤ من هؤلاء المغاربة، تمهيدا لطردهم أو ترحيلهم إلى المغرب في حالة عادوا إلى إسبانيا، وذلك من خلال استصدار قرار قضائي يقضي بأنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي الإسباني. هذا ما كشفته العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية مؤخرا مع قرب سقوط داعش.

في هذا الصدد، كشفت صحيفة “إلموندو” الإسبانية في تحقيق لها، نشر الأحد، تحت عنوان “الجهاديون الـ12 الإسبان المختفون في سوريا”، أن الأمر يتعلق بـ12 جهاديا من أصول مغربية خرجوا من إسبانيا صوب سوريا. وأضاف أيضا، نقلا عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن أكثر من 1600 جهادي خرجوا من المغرب وحده صوب سوريا والعراق للالتحاق بالجماعات المتطرفة، كاشفا أن “أكثر من 300 منهم عادوا إلى المغرب”. وتابع، كذلك، نقلا عن مصدر استخبارتي مغربي، قائلا: “هذا دون إحصاء المغاربة الذين خرجوا من إسبانيا؛ البعض منهم جزء من الجهاديين المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية التي يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوروبا بتسلمهم”.

هذا وكان عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أشار في حوار مع وكالة فرانس برس، إلى أن 1664 مغربيا سافروا إلى بؤر التوتر، مبرزا أن 200 منهم عادوا إلى المغرب وتم توقيفهم وتقديمهم للعدالة؛ فيما “سقط آخرون في عمليات انتحارية، (…)، بينما فر البعض منهم إلى بلدان مجاورة”.

ويبدو أن المخابرات المغربية منزعجة من محاولة إسبانيا رمي جهادييها إلى المغرب ونسب المغاربة الناجحين لها والمنحرفين للمغرب، لهذا يتأسف المصدر الاستخباراتي قائلا: “على الرغم من قول الحكومة الإسبانية اليوم إنهم مغاربة، ربما في إطار سياسة التجاهل، إلا أن بعضهم تربوا وترعرعوا وتطرفوا بإسبانيا حتى لو لم تكن لديهم الجنسية الإسبانية”. التحقيق انفرد بكشف هوية ونشر صورة حصل عليها من الأجهزة الأمنية الإسبانية، لأحد أبرز الجهاديين الإسبان المغاربة المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، ويتعلق الأمر ببلال وهبي. وُلدَ وهبي بمدينة الفنيدق، لكن كان يعيش في الغالب بمدينة سبتة. سافر إلى سوريا، حيث كُلِّف باستقبال وإيواء وتدريب الجهاديين الخارجين من إسبانيا. في الصورة أعلاه يظهر بلال وهبي، صاحب اللحية الكثة، رفقة بعض الجهاديين المغاربة، من بينهم محمد غوبريت، يحمل السلاح، المقيم بمورسيا الإسبانية، والذي قتل في شتنبر الماضي بسوريا. ويشير المحققون الإسبان إلى أن بلال وهبي اعتقل في أواسط السنة الماضية في سوريا من قبل عناصر قوات سوريا الديمقراطية، وهو الآن يوجد في أحد السجون التابعة لها.

وأوضح التحقيق أن مركز الاستخبارات الإسباني والمخابرات العسكرية الإسبانية، تعمل جنبا إلى جانب مع وكالة المخابرات الأمريكية لرصد والكشف عن الجهاديين، الذي لديهم علاقة بإسبانيا عبر تحليل البيانات البيومترية؛ التعرف على القزحية وبصمات الأصابع وملامح الوجه، “لكن مصادر مطلعة على ملف الجهاديين الإسبان من أصول مغربية في عهد الحكومة اليمينية السابقة، رجحت “إمكانية أن يكون معظم الجهاديين الـ12 قتلوا على يد الأكراد”. علما أنه في الأصل، خرج 234 جهاديا من إسبانيا إلى سوريا والعراق، من بينهم مغاربة، 132 منهم لا يعرف مصيرهم، في المقابل قتل 57 منهم وعاد إلى إسبانيا 44 منهم. غير أن شيما جيل غاري، مدير المرصد الأمني الدولي، لديه رأي مغاير، إذ يعتقد أن “الأرقام التي تتوفر عليها وزارة الداخلية الإسبانية تعتمد على أبحاث القيادة العامة للاستعلامات الإسبانية؛ لكن، انطلاقا من ملاحظاتنا، والتي تتقاطع مع أرقام مركز الدراسات الاستراتيجية بالمغرب، نستطيع أن نتحدث عما يربو عن 400 شخص خرجوا من إسبانيا صوب سوريا والعراق”.