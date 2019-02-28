تجمعيون غاضبون من أخنوش

يتداول أعضاء غاضبون من حزب التجمع الوطني للأحرار لوائح تضم أسماء قيادات ومناضلين جرى اختيارهم، بشكل حصري، لحضور النشاط الحزبي الذي عقده عزيز أخنوش، رئيس الحزب، بمدينة الداخلة نهاية الأسبوع الماضي.

ويحتج التجمعيون الغاضبون على استثناء مناضلي الحزب المنتمين إلى شبيبة الحزب ومنظمة المرأة، ويتساءلون عن الكيفية التي اختير بها مناضلون واستثني آخرون، في الوقت الذي تشير فيه اللوائح المتداولة، التي حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منها، إلى أنه جرى توفير تذاكر سفر للمعنيين ذهابا وإيابا لحضور النشاط الحزبي لأخنوش.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد عقد اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة عزيز أخنوش، بالداخلة، كما نظم برلمانيوه لقاءات تواصلية بالجهة ذاتها.