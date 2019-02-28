شكرا لقرائتكم خبر عن أسلحة التحالف تغير مسار معارك «حجور» والان نبدء بالتفاصيل

تمكّن رجال قبائل حجور اليمنية من تحقيق انتصارات كبيرة ضد الميليشيات، بإسناد جوي من طائرات تحالف دعم الشرعية، في مديرية كشر شمال غرب محافظة حجة، ما أسفر عن مقتل عشرات الانقلابيين بينهم قيادات ومشائخ حوثية بارزة.

وانتقلت القبائل من مرحلة الدفاع إلى الهجوم بعد إنزال ثالث ناجح للأسلحة والمؤن التي أسقطها طيران التحالف أمس، ليشنوا سلسلة هجمات متواصلة على مواقع الميليشيات الانقلابية في الجهة الشرقية لمديرية كشر، وطردوا الحوثيين من جبال الشرفاني، ومغربة الشرفاني، وعريش العضلي.

» مقتل قيادات

ووفقا لمصادر في المنطقة، قتل أكثر من 35 عنصراً من الانقلابيين، بينهم القيادي عمار الكعبي، أحد شيوخ قبائل وائلة، كما دحرت الميليشيات من جبال القواعد والعكيرة، والواسط، والزعلة والقشبة، والهجر، ووادي الذيب وقريات.

هذه السيطرة، مكنت القبائل من قطع خط الإمداد عن الميليشيات الذي يربط بين منطقة قريات وجبل المندالة.

وترافقت تلك المواجهات مع غارات شنتها مقاتلات التحالف بقيادة المملكة وكبدت الحوثيين عشرات القتلى والجرحى، وتدمير آليات عسكرية في جبلي المندالة، والشاحي.

وفي وقت لاحق أسقط مقاتلو قبائل حجور، طائرة «درون» للحوثيين بمنطقة العرام جنوبي المديرية.

وأمس الأول، قضى بنيران «حجور» العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي من بينهم القيادي عبدربه هراش، نجل الشيخ عايض هراش الذي يعد من أبرز مشايخ مديرية خارف بمحافظة عمران، المحاذية لمديرية كشر بمحافظة حجة.

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» معارك صعدة

وفي صعدة، حررت قوات الجيش الوطني، فجر الأربعاء، سلاسل جبلية استراتيجية بعد معارك ضارية خاضتها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهتي البقع وكتاف بالمحافظة شمالي البلاد.

وتمكن أبطال الجيش من تحرير سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول 20 كلم من كتاف للبقع لتلتحم جبهة البقع وكتاف من عدة محاور.

وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، واستعادة الجيش الوطني لمخازن أسلحة.

إلى ذلك، لقي عشرات الحوثيين مصرعهم، وأصيب آخرون، في هجوم فاشل شنته الميليشيات على مواقع الجيش الوطني، في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وفي محاولة فاشلة من الميليشيات تمكنت قوات الشرعية، من صد هجوم في جبهة الملاجم، في مسعى لاستعادة جبل صوران الاستراتيجي، الذي تتمركز فيها قوات الجيش.

ولقي عدد من عناصر الحوثي حتفهم من بينهم قيادات وخبير متفجرات، بهجوم شنته المقاومة الشعبية على مواقع الانقلابيين، في منطقة المختبي بمديرية ذي ناعم وسط المحافظة.