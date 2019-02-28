شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تطالب بحل يضمن حقوق الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أمس موقف المملكة الواضح في اليمن، ودعمها الشرعية، وأكد إدانة السعودية الانتهاكات الحوثية المدعومة من نظام إيران، مطالبا بحل يضمن حقوق الفلسطينيين وفق القرارات الدولية وحدود 67.

وقال الجبير في كلمة له أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: إن المملكة توفر جميع أنواع الدعم للشعب اليمني لتجاوز محنته، داعيا إلى وضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان وخصوصا في الأحواز.

وفيما يخص الملف السوري، شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية بضرورة عمل المجتمع الدولي بسرعة لإنهاء الأزمة السورية.

وفي شأن القضية الفلسطينية، كرر عادل الجبير، موقف المملكة الثابت منها، بالقول: نطالب بحل يضمن حقوق الفلسطينيين وفق القرارات الدولية وحدود 67.