قبائل حجور تكسر شوكة الحوثي وتغير مسار المعركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تلقت مليشيات الحوثي الموالية لإيران ضربات موجعة، وانتكاسة عسكرية كبيرة، من قبل قبائل حجور بمديرية كشر بمحافظة حجة، تحت إسناد ودعم من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية، وأكد مصدر قبلي أن القبائل تمكنت من السيطرة على جبال الشرفاني، مغربة الشرفاني، عريش العضلي، وحاصرت مجاميع الميليشيات في منطقة مخيض.

وسيطرت على معظم المرتفعات شرق منطقة العبيسة، ومنها جبال القواعد والعكيرة، والزعلة والقشبة، والهجر، ووادي الذيب وقريات، وذو عرجاش، وذو مسام، بعد معارك عنيفة أدت لمصرع أكثر من 35 عنصرا من الميليشيات، بينهم القيادي عمار الكعبي، أحد شيوخ قبائل وائلة.

وتمكنت قبائل حجور من السيطرة على جبل واسط الاستراتيجي المحاذي لجبل القيم شرقي مديرية كشر، والمطل على الخط الاسفلتي الرابط بين محافظة عمران ومثلث عاهم في المحافظة، لتحدث تغييرا حقيقيا في مسار المعارك، وتتحول من الدفاع إلى الهجوم.

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وأكد قائد مقاومة حجور الشيخ أبومسلم الزعكري أن معنويات أبطال قبائل حجور مرتفعة في ظل الانتصارات التي حققوها ضد العدوان الحوثي البربري على منازلهم وقراهم منذ ما يزيد عن الشهر، ولفت إلى أن رجال القبائل تمكنوا «بجهد ذاتي بسيط من مقاومة العدوان البربري الحوثي والتصدي للهجوم الغاشم بكل استبسال»، وأكد أن المعارك أسفرت عن مصرع زهاء 150عنصرا من مقاتلي الميليشيات الحوثية، وعدد من الجرحى، وإحراق عدد من المدرعات التي يمتلكونها.

وأضاف: «أحرقنا مدرعاتهم ودسنا على كبريائهم وتغطرسهم، وذلك بفضل الله واستبسال أبناء حجور الأبطال»، مؤكدا على أن النصر سيكون حليفهم، كونهم في موقف الحق.

وأردف «بعض مقاتلي حجور يذهب للجبهة ولا يمتلك سوى عصا أو فأس، وفي وقت الاشتباكات يذهب بين الرصاص المنهمر من كل مكان ليغتنم سلاحا من أحد عناصر الميليشيات الحوثية التي لاقت مصرعها ليستخدمه ويقاتل به، ليعود منتصرا مبتهجا بسلاحه الذي انتزعه من عدوه للقتال وخوض معارك العزة والشرف».

مشاهدات يمنية