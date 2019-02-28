السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيما دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الهند لتحكيم العقل خلال خطاب للأمة في ظل التوترات القائمة بين باكستان والهند، قال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية أمس، إن بلاده أحبطت محاولة من جانب سلاح الطيران الباكستاني لاستهداف منشآت عسكرية داخل الهند، ولكنها فقدت أحد الطيارين خلال الاشتباك.
وقال وزير الدولة الهندي للشئون الخارجية فيجاي كاشاف جوكلي «خلال هذا الاشتباك الجوي، أصابت مقاتلة من طراز ميج 21 بيسون تابعة للسلاح الجوي الهندي مقاتلة باكستانية».
وأضاف أن الهند فقدت مقاتلة، كما فقد طيار خلال الاشتباك، وقال «الهند تقول إن الطيار محتجز لديها. نحن نعمل على التأكد من ذلك».
ونقلت قناة جيو الباكستانية عن خان القول في خطابه أمس «باكستان تكبدت خسائر بشرية أيضا لذلك عرضنا على الهند التعاون لأن الإرهاب لا يصب في مصلحة باكستان، لقد قلنا إن باكستان سوف تضطر للرد في حال تعرضت لاعتداء من جانب الهند».
كانت هذه تفاصيل خبر أجواء حرب بين باكستان والهند.. وخان يدعو للتهدئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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