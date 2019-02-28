"اقتصادية البرلمان: تنفيذ قانون الدفع غير النقدى يتطلب تطوير الخدمات البنكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أشرف العربى ، وكيل اللجنه الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الدفع غير النقدى والذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه، بداية جيدة لتحقيق الشمول المالى.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية، فى تصريح لـ"الخليج 365 " إلى أن القانون ليس نقلة كاملة ليشمل كل ما يخص الاقتصاد غير الرسمى وتحويله للرسمى، بل أنه بداية وجزء من معالجة هذه الأزمة.

وأوضح أن مشروع القانون يتطلب تطوير الخدمات البنكية حتى ينفذ بشكل صحيح، وعمل نظام إلكترونى يربط الـ 27 محافظة ،مؤكدا أن القانون يمثل نقلة نوعية وتطوير المعاملة بالدفع الالكترونى وسيسهم فى الحد من الفساد .

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وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة الأحد الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، فى مجموعه وأرجأ أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة قادمة.