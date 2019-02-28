إيفون مدحت
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، قام بمجهودات كبيرة تستحق الثناء والشكر، متابعًا أن الدولة أولت اهتماما كبيرًا بمرفق السكة الحديد منذ 2014.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب حادث محطة مصر فور وقوعه، وتقديم تقريرًا شاملًا بالمسببات بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة التي بدأت تظهر نتائجها مساء اليوم.
وأوضح أن النيابة أشارت أصابع...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استقالته.. الوزراء: مجهودات وزير النقل تستحق الثناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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