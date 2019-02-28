البهى عمرو
قال أشرف حسين، عضو النقابة العامة للعاملين بهيئة السكة الحديد، إن أى سائق قطار يتناول مواد مخدرة تُخصم 2000 جنيه شهريًا من راتبه، موضحًا إجراء تحاليل للسائقين بشكل دوري.
وأضاف "حسين"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن السائق الذى يُكتشف أنه يتناول مواد مخدرة يُحرم من مميزات كثيرة فى وظيفته أيضًا.
تعليقات القراء
كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد: خصم 2000 جنيه من راتب متناولي المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.