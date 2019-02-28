السكة الحديد: خصم 2000 جنيه من راتب متناولي المخدرات

البهى عمرو

قال أشرف حسين، عضو النقابة العامة للعاملين بهيئة السكة الحديد، إن أى سائق قطار يتناول مواد مخدرة تُخصم 2000 جنيه شهريًا من راتبه، موضحًا إجراء تحاليل للسائقين بشكل دوري.

وأضاف "حسين"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن السائق الذى يُكتشف أنه يتناول مواد مخدرة يُحرم من مميزات كثيرة فى وظيفته أيضًا.