"هونر" تكشف عن موعد طرح هاتفها القابل للطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشف الرئيس التنفيذي لـ"هونر"، جورج جاو، العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي الصينية، أن شركته تعتزم إطلاق هاتف ذكي قابل للطي العام المقبل.

وفي مقابلة مع موقع "Cnet"، خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقام حاليًا في مدينة برشلونة الإسبانية، رد "جاو" على سؤال عما إذا كانت "هونر" ستقوم بصنع هاتف قابل للطي، قائلاً: "نعم بالطبع". ولكنه في الوقت الحالي يشعر بالقلق من التكلفة الباهظة لمثل هذه الأجهزة، حيث أن علامته التجارية تستهدف بالأصل العملاء من ذوي الدخل المحدود، ولكن مع تزايد الإنتاج، ستبدأ الأسعار في الانخفاض.

وقال جاو: "بالنسبة لهونر، أعتقد أننا سنجد طريقة لعمل ذلك حتى يمكن لعملائنا المستهدفين أن يكون لديهم هاتف قابل للطي. أعتقد أن العام المقبل؛ نعم سيكون العام القادم هو الوقت المناسب".

كما أضاف: "بالنسبة للهواتف القابلة للطي، فإن أهم شيء هو القيمة المضافة التي يمكننا تقديمها إلى المستهلك". ولكن قبل إطلاق هاتف ذكي قابل للطي تحرص هونر على دخول ميدان الجيل الخامس. إذ كشف جاو: "إن الجيل الخامس يجب أن يكون فرصتنا القادمة… خلال هذا العام سيكون لدينا بالتأكيد منتج 5G. وسوف يبدأ النشر الشامل لعملاء 5G هو نهاية العام و2020".