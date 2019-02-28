السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
شهد شارع كلية التجارة في مدينة بنها مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شريكين في محل إكسسوارات ومجموعة من البلطجية، نتج عنه إصابة أحدهم بجرح نافذ، حرر بواقعه محضر، وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية إخطارًا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثان بنها، بورود بلاغ لقسم ثان بنها بإصابة شخص في مشاجرة بين شركاء في محل إكسسوارات ببنها بسبب خلافات بينهم، استدعى على إثرها أحد الطرفين ١٠ بلطجية، تعدوا بالضرب على الطرف الثاني، وأصيب أحد المتشاجرين بجرح نافذ، نقل إثره إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقى العلاج.
جرى ضبط جميع المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتوالى التحقيق.
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