الجيش اليمني يقتل عشرات من مليشيا الحوثي في معارك غربي تعز

شنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، هجوما مباغتا على مواقع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في جبهات الريف الغربي لمحافظة تعز، جنوبي البلاد، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف الانقلابيين.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إن قواته خاضت معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي في جبهات "جبل حبشي" و"مقبنة"، تزامنا مع عملية خاطفة نفذتها ألوية العمالقة في محور جبهة "البرح"، بهدف خنق ما تبقى من عناصر المليشيا الإرهابية في "البرح" و"الكدحة" غربي المحافظة.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن الجيش اليمني في "شرف العنيين" وجبل "الخضر" ومحيط "قرية الأمارخ" و"تلة القحفة" بمديرية جبل حبشي صدت هجوما حوثيا كبيرا، وهدفت خلاله المليشيا للتقدم في المديرية.

وأوضحت أن مليشيا الحوثي كثفت قصفها المدفعي على قرى "مكائر" في محاولة لإحراز تقدم ميداني، لكنها تراجعت بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى بصفوفها.

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في الجهة المقابلة من السلاسل الجبلية ذاتها، هاجم الجيش الوطني في عزلة القحيفة التابعة لمديرية مقبنة مواقع المليشيا بالتزامن مع هجوم آخر لقوات ألوية العمالقة وطلائع اللواء 20 مشاة القادمة من الساحل الغربي.

وقال بيان للعمالقة إن قواته نجحت في عملية عسكرية استهدفت مواقع وثكنات مليشيا الحوثي في الجبال الشمالية الغربية المطلة على مدينة "البرح"و"وادي رسيان"، وكبدت المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأضاف أن قواته استخدمت أسلحة متوسطة وثقيلة في الهجوم على موقع المليشيا في محيط "وادي رسيان" وشمال جبالها الاستراتيجية غربي مدينة البرح، في وقت دكت المدفعية تحصينات المليشيا بجبال "البرقة" شرقا باتجاه جبهة الكدحة.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف مليشيا الحوثي الإرهابية، وفق المصادر، التي أشارت إلى أن المليشيا كانت تحاول ترتيب صفوفها للهجوم والسيطرة على موقع الجيش اليمني في جبل حبشي ومقبنة والكدحة والبرح غربي تعز.