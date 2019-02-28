شكرا لقرائتكم خبر عن ريفي لنصر الله: كيف تحارب الفساد وأنت فاسد؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت)

أطلق وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي جملة من المواقف أمس، علق من خلالها على ما يحصل على الساحة اللبنانية، وعبر عن رأيه بخطاب الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله، واحتمال زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى سورية، في مقابلة أجراها معه تطبيق «hydepark» للتواصل و«التعبير الحر عن الرأي».

وتعليقا على ما يحكى عن احتمال زيارة الرئيس عون إلى سورية، تساءل ريفي: «أنت تصافح بشار الأسد الذي أرسل لك سيارتين مفخختين، ألا تشعر بثقل دم الشهداء؟».

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وعن رأيه بخطاب نصرالله وإذا كان يعتبر «حزب الله» جديا بمحاربة الفساد، قال ريفي: «كيف تقنعني أنك تريد محاربة الفساد وأنت فاسد في الحقيقة؟». لكنه في المقابل أثنى على عمل وزير الصحة الدكتور جميل جبق بالقول: «أعرف الدكتور جبق عندما كان يعمل في مستشفى الساحل وكنت أنا في قوى الأمن الداخلي، وأعرف تماما كم هو «شغيل» ومستقيم (...) هذه خطوات يبارك لها ويشكر عليها».

وكان ريفي قد رفض في تصريح له استهداف الرئيس فؤاد السنيورة من قبل نواب حزب الله معتبرا أن في الأمر من الكيدية والانتقام ما يكفي لدحض هذه الحملة المبرمجة، «السنيورة يرد على الاتهامات بالأرقام التي تعلل كل قرش تم صرفه، والقضاء هو الحكم. دولة الرئيس لست وحدك في هذه المواجهة، فصمودك في وجه الدويلة، هو دين على كل لبناني يحب وطنه».

وأضاف: «حزب الله» الذي غطى الفساد وأباحه في المرفأ والمطار، والذي تورط قياديون منه وأقرباؤهم في تزوير الأدوية وتصنيع المخدرات.. «حزب الله» المتهم دوليا بتجارة المخدرات وغسل الأموال، يقدم نفسه محاربا للفساد، فيا له من انسجام مع الذات.