شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام أباد تعرض مقتنيات طيار هندي أسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد) @okaz_policy

عرضت قناة تلفزيونية باكستانية أمس (الأربعاء)، صورا لمقتنيات شخصية، عثر عليها مع أحد الطيارين اللذين أعلنت إسلام أباد أنها أسرتهما، بعد إسقاط طائرتين حربيتين هنديتين فوق أجواء القسم الباكستاني من كشمير.

وبحسب ما نقلته قناة samaa.tv الباكستانية، أظهرت الصور بعض المقتنيات التي وجدها الأمن الباكستاني مع أحد الطيارين الهنديين الأسيرين، وكانت عبارة عن خرائط جغرافية وكراسة مذكرات شخصية ونظارة قراءة ومسدس. وكانت باكستان أعلنت أمس أن مقاتلاتها أسقطت طائرتين حربيتين هنديتين انتهكتا الأجواء الإقليمية للبلاد فوق منطقة كشمير المتنازع عليها.