شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: محاكمة «الدواعش» الشهر القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

كشف مصدرعراقي موثوق عن ترتيبات لمحاكمة 382 «داعشيا» من جنسيات مختلفة بينهم عرب وأجانب سلمتهم الولايات المتحدة إلى بغداد عقب اعتقالهم في سورية. وقال المصدر لـ«الخليج 365» إن محاكمة هؤلاء الدواعش ستجري في قاعدة عسكرية عراقية قرب العاصمة بغداد، مضيفا أنه جرى تجهيز قاعة للمحكمة الخاصة التي ستبدأ الشهر القادم.

وأوضح أن محاكمة عناصر «داعش» الذين يحملون جنسيات أجنبية في العراق قانونية ما دامت الجرائم مرتكبة على أرضه، لافتا إلى أن الجرائم المتعلقة بالحق العام لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة لانطباق قانون مكافحة الإرهاب عليها، كما أن هذه الجرائم غير مشمولة بقانون العفو العام أو الخاص، وهو ما يسري على الأجانب الذين ارتكبوا الجرائم على الأراضي العراقية.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أعلن مساء (الثلاثاء) أن العراق يمكن أن يساعد في نقل المحتجزين غير العراقيين الذين أسرتهم قوات سورية الديموقراطية من تنظيم داعش في الأراضي السورية، إلى بلدانهم. وأضاف في مؤتمر صحفي، أن العراق سيساعد إما بترحيل أولئك الأسرى لبلادهم أو بمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم.