شكرا لقرائتكم خبر عن هادي: لا حل من دون العودة للمرجعيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن الحل الشامل للأزمة اليمنية لا يمكن أن يكون ناجحاً من دون العودة إلى جوهر المشكلة، مشدداً في تغريدة على حسابه عبر «تويتر» أمس (الأربعاء)، على أنه يجب الارتكاز على المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية. وقال هادي: «إن أي حل شامل للوضع في اليمن لا يمكن أن يكون ناجحاً دون العودة إلى جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية وليس الوقوف على النتائج، ولا بد أن يكون الحل مرتكزا على المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216». وقد أطلع وفد الحكومة الشرعية في اليمن خلال اجتماع إعادة الانتشار في الحديدة، رئيس فريق المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد، على خروقات مليشيا الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار. ويواجه الاتفاق الذي توصلت إليه أطراف النزاع في ديسمبر الماضي، عراقيل من قبل المليشيات التي لم تنسحب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى حتى الآن، وهو ما دفع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى تكثيف زياراته إلى صنعاء للقاء قادة الحوثيين ومحاولة إنقاذ اتفاق السويد من الانهيار.

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن الحل الشامل للأزمة اليمنية لا يمكن أن يكون ناجحاً من دون العودة إلى جوهر المشكلة، مشدداً في تغريدة على حسابه عبر «تويتر» أمس (الأربعاء)، على أنه يجب الارتكاز على المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية. وقال هادي: «إن أي حل شامل للوضع في اليمن لا يمكن أن يكون ناجحاً دون العودة إلى جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية وليس الوقوف على النتائج، ولا بد أن يكون الحل مرتكزا على المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216». وقد أطلع وفد الحكومة الشرعية في اليمن خلال اجتماع إعادة الانتشار في الحديدة، رئيس فريق المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد، على خروقات مليشيا الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار. ويواجه الاتفاق الذي توصلت إليه أطراف النزاع في ديسمبر الماضي، عراقيل من قبل المليشيات التي لم تنسحب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى حتى الآن، وهو ما دفع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى تكثيف زياراته إلى صنعاء للقاء قادة الحوثيين ومحاولة إنقاذ اتفاق السويد من الانهيار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هادي: لا حل من دون العودة للمرجعيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.