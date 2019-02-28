واشنطن تطلب التصويت الخميس على مشروع قرار أممي حول فنزويلا

اسماء السيد - الأمم المتحدة: قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة طلبت الخميس التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى انتخابات "حرة ونزيهة وذات مصداقية" في فنزويلا، والسماح بإدخال مساعدات إنسانية.

ويُرجح أن تستخدم روسيا، حليفة نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حق النقض للاعتراض على مشروع القرار الذي يعرب كذلك عن "القلق العميق بسبب استخدام قوات الأمن العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين العُزّل".

على خلاف نص سابق كانت اقترحته واشنطن في بداية فبراير لا ينص مشروع القرار الجديد على "الدعم التام" للبرلمان الذي يرأسه المعارض خوان غوايدو، بل يكتفي "بالإشارة إلى السلطة الدستورية" للبرلمان.

يحض النص على "المبادرات السلمية وذات المصداقية" لإنهاء الأزمة التي تشهدها فنزويلا، وهو ما لم يكن موجودًا في النص السابق.

يدعو النص إلى مسار انتخابي "تحت إشراف دولي وفق الدستور الفنزويلي"، ويطلب من الأمين العام للامم المتحدة استخدام "وساطته" لتأمين اقتراع رئاسي موثوق. ويتوقع أن تستخدم الصين أيضًا حق الفيتو ضد مشروع القرار.

