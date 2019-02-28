شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هيام حلاوة:القضاء على الروتين والبيروقراطية أهم خطوة لزيادة الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيام حلاوة عضو مجلس النواب، أن القضاء على الروتين والبيروقراطية يمثل أهم خطوة لزيادة الاستثمارات المباشرة داخل مصر، لافتة إلى أن الإجراءات المعقدة هى العامل الرئيسى فى ابتعاد المستثمرين عن ضخ الأموال وإنشاء مشروع جديدة.

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وطالبت "حلاوة" فى تصريحات لــ"الخليج 365"، الحكومة بتدريب الموظفين داخل الجهاز الإدارى للدولة على سرعة الاستجابة لرجال الأعمال فى أى مطالب تتعلق بزيادة رؤوس الأموال وإنشاء شركات جديدة، مؤكدة على ضرورة وضع خطة عمل لتدريب الموظفين بشكل مستمر.

وأكدت "حلاوة" على ضرورة عقد لقاءات مباشرة مع المستثمرين وفتح باب الحوار حول آليات تسيير الاستثمار والصناعة من أجل إصدار المزيد من القرارات للتسهيل على رجال الأعمال المصريين والأجانب حتى تستطيع الدولة المصرية أن تجنى المزيد من الاستثمارات المباشرة خلال الفترة المقبلة.