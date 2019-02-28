الصحة تعلن الخط الساخن للاستفسار عن مصابي حادث محطة مصر.. فيديو

محمد القاضي

قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه متبقي 28 مصابا من الحادث الذي وقع اليوم في محطة مصر، موزعين على مستشفيات القاهرة، مؤكدا أن حالات المصابين حروق من الدرجة الثانية والثالثة.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الدولة تحركت منذ وقوع الحادث لتقديم كافة الدعم للمصابين.