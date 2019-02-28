النشرة: قتيل نتيجة تدهور مركبة بالقرب من سراي زحلة باتجاه المنارة

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة عن "سقوط قتيل نتيجة انقلاب سيارة من نوع غولف بالقرب من كريستال سنتر كان يقودها الشاب س ف وعملت عناصر الصليب الاحمر على نقل جثته الى مستشفى خوري".

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