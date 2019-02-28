الانباء: اللقاء بين عون وموغيريني أظهر وجود خلاف جذري في النظرة لملف النازحين

لاحظت مصادر مطلعة عبر صحيفة "الانباء" الكويتية أن "اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والامنية فيديريكا موغيريني أظهر وجود خلاف جذري في النظرة الى ملف النازحين السوريين وسبل تأمين عودتهم الى بلادهم".

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