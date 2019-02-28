مسؤول فنزويلي: غوايدو قد يواجه عقوبة السجن 30 عامًا

أعلن المسؤول في المحكمة العليا الفنزويلية خوان كارلوس فالديز أن رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو قد يواجه عقوبة السجن 30 عامًا بسبب عدم التزامه بحظر السفر.

وأكّد فالديز في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن غوايدو "شخص هارب من العدالة. وماذا يحدث للهاربين بعد عودتهم إلى البلاد وعثور السلطات عليهم؟ يجب القبض عليهم ووضعهم في السجن”، مشيرًا إلى أنه “قد يحكم عليه بالسجن 30 عامًا”، ولافتًا إلى أن النيابة العامة تدرس في الوقت الحالي ما هي التهم التي يمكن توجيهها إلى غوايدو.

ويذكر أن خوان غوايدو وصل إلى كولومبيا في 22 الحالي انتهاكًا لحظر السفر المفروض عليه بقرار من المحكمة العليا الموالية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.​​​​وبعد أن شارك في مختلف الاجتماعات مع حلفائه الخارجيين في كولومبيا، أعلن غوايدو أنه يعتزم العودة إلى فنزويلا.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت السلطات الفنزويلية من اتخاذ أي إجراءات ضد خوان غوايدو الذي اعترفت به واشنطن رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا منذ يوم 23 كانون الثاني الماضي.