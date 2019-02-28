الدفاع الإسرائيلية: طائراتنا قصفت عددا من أهداف "حركة حماس" في غزة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "طائراتنا ومروحياتنا قصفت عددا من أهداف "حركة حماس" في غزة ردا على البالونات المتفجرة التي أطلقت من غزة في وقت سابق من الليلة وألحقت أضرارا بمنزل إسرائيلي".

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