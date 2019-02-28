سليماني: السعودية تملك ألف مليار دولار من العملة الصعبة لكنها لاتملك الاقتدار

اعتبرقائد قوة قدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ان "لقاء الرئيس السوري بشار الأسد بمرشد الثورة الايرانية علي خامنئي جاء احتفالاً بالنصر"، مشيراً إلى أن "السعودية تملك ألف مليار دولار من العملة الصعبة لكنها لاتملك الاقتدار".

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