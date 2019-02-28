محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تقديم دول عربية وأجنبية، عزاءها إلى جمهورية مصر العربية في ضحايا الحريق الذي شب بمحطة قطارات مصر والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

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كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: دول عربية وأجنبية تعزي القاهرة في ضحايا حادث محطة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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