أهم التصريحات في 24 ساعة: ترامب رجل عصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: وصف مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأخير رجل عصابات ندم على العمل معه، فيما صرح نائب الرئيس السوداني بأنه لن يُسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول، وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان ولايزال الرجل المناسب لقيادة مصر.

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