النيابة في تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بالدقي: قائدها تسارع مع أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طلبت نيابة الدقي تحريات الأجهزة الأمنية حول حادث تصادم سيارة ميكروباص بأحد أعمدة الإنارة بمدخل كوبري الدقي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، للوقوف على أسباب الحادث.

كما طلبت النيابة الاستماع لأقوال المصابين في الواقعة، لمعرفة ملابسات الحادث.

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تحقيقات النيابة العامة كشفت أن السيارة الميكروباص كان قائدها في تسارع مع أخري إلا ان عجلة القيادة اختلت في يده مما أدي إلى اصطدامه بعمود الإنارة .

البداية عندما تلقت شرطة النجدة إخطارا يفيد بتصادم سيارة ميكروباص بعامود الإنارة المتواجد بمخرج كوبري الدقي في القادم من المهندسين باتجاه جامعة القاهرة، وعلى الفور انتقل الى الحادث رجال المرور وسيارات الإسعاف.

نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم التحفظ على السيارة ونقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج، وتولت النيابة التحقيقات.