محامِ يكشف العقوبة المتوقعة على سائق الجرار المتهم في حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كشف المحامي عمرو عبدالسلام، العقوبة التي ينتظرها السائق المتهم في حريق انفجار جرار محطة مصر، الذي أودى بحياة 20 شخصًا وإصابة 43 آخرين، بحسب الإحصائيات الرسمية.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أكد أن المتهم مُرتكب الحادث تم ضبطه، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، ويخضع للاستجواب.

وقال "عبدالسلام"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المتهم ينتظر عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات إذا ثبت من التحقيقات أن الحادث جرى عن طريق الخطأ، دون قصد إزهاق الأرواح، إما إذا كان الحادث نَجم عن تعمد فقد تصل العقوبة للإعدام.

واستند المحامي إلى نص المادة 238 من قانون العقوبات، التي نصت على أن "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.

وإذا توافر ظرف آخر؛ كإخلال جسيم يرتكبه الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطياً مسكرًا أو مخدرًا، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وأشار "عبد السلام"، أيضًا إلى نص المادة 230 من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام"، مؤكدًا أن تلك العقوبة تكون في حالة عمدية الجريمة واقترنت بظرف سبق الإصرار.

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وقالت هيئة السكك الحديدية إن جرارًا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة. أسفر الحادث عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 43 آخرين، بحسب الإحصاءات الرسمية.

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون، على رأسهم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات. كانت بعض الجثامين متفحمةً جراء الحريق الذي تسبب فيه الاصطدام.

وتقدم المهندس هشام عرفات وزير النقل، الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2017، باستقالته من الحكومة. وقال عرفات لمصراوي إن استقالته جاءت من منطلق مسؤوليته السياسية عن الحادث.

يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والآخر بسبب الإهمال وسوء الصيانة. كان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصًا.

وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال.

وقتل 29 شخصًا وأصيب 61 آخرين في نحو 1793 حادث قطار شهدتها البلاد في 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وشهد العام الماضي أكثر من حادث؛ أبرزها في فبراير حين اصطدم قطاران في محافظة البحيرة ما أسفر عن مقتل 19 شخصًا.