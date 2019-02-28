تكريم 130 من طلاب عين شمس شاركوا في تجميل أسوار الجامعة ومحيطها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

كرم الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الطلاب، 130 من طلاب كلية التربية النوعية المشاركون في تجميل أسوار الجامعة ومحيطها، بحضور الدكتورة أماني حنفي عميدة الكلية، الدكتورة سالي شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نهى عبد العزيز أستاذ الرسم والتصوير بالكلية، الدكتورة هبة شاهين رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب ومدير المركز الإعلامي بالجامعة والمهندس شريف حسيب مساعد رئيس حي الوايلي.

وأشاد عبدالحميد، بجهود الطلاب في تجميل أسوار الجامعة وكذلك حي العباسية، مؤكداً أن مساهمتهم في هذا العمل تعكس انتمائهم لجامعتهم ووطنهم.

وأضاف عبدالحميد أن "ما يصنعنه الطلاب اليوم يبشر بمستقبل أفضل ينطلق من حرصهم على خدمة مجتمعهم ويؤكد تطبيق الجامعة لفلسفة جامعة بلا أسوار، وتفعيلاً لدورها الخدمي والمجتمعي في خدمة المجتمع المحيط بالجامعة.

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ولفت إلى أن الهدف من وراء هذا المشروع نشر ثقافة الجمال ومحاولة تغيير السلوكيات بطريق غير مباشر بما ينعكس على الوجه الحضاري للشارع المصري.

أشاد نائب رئيس الجامعة، بجهود حي الوايلي برئاسة اللواء أركان حرب عمرو فكري في تذليل كافة الصعوبات وتوفير الإمكانيات اللوجستية وإزالة كافة إشغالات الطريق، وتوفير وسائل الإنارة ليلاً لمعاونة الفريق في سرعة الانتهاء من مشروعه.

وقالت الدكتورة أماني حنفي عميدة الكلية، إن إدارة الجامعة بصدد تنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير البنية التحتية للكلية بالكامل.

يذكر أن طلاب كلية التربية النوعية شاركوا في مبادرة "معًا لنرتقي لتجميل أسوار المدينة الجامعية"، ثم شاركوا في أعمال تزيين وتجميل حي العباسية وتجميل مبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية طلبة في إطار مبادرة " بأيدينا نجملها"، وتنفيذ جدارية بطول 300 متر لتجميل أسوار حرم الجامعة بكلية الصيدلة.