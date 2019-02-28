طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعًا لحماس غرب خان يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
استهدف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، موقعًا تابعًا للجناح العسكري لحركة حماس، غرب مدينة خان يونس، بثلاثة صواريخ، وذلك بحسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.
ويحلق طيران الاحتلال الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة في أجواء عدة مناطق من قطاع غزة.
وكان افيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن مساء اليوم الأربعاء، أنه تم رصد مجموعة من البالونات تقل جسمًا مفخخًا أطلقت من جنوب قطاع غزة نحو الداخل.
وأضاف المتحدث باسم الجيش، "يبدو أن الجسم انفجر في الهواء، وألحق أضرارًا بمنزل في مستوطنة مجاورة".
وكان موقع "واللا" العبري، أورد أن بالونًا مفخخًا انفجر بمنزل داخل المجلس الإقليمي أشكول مساء اليوم، لافتًا إلى أنه تم إطلاقه من قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، لكن المنزل تعرض لأضرار طفيفة.
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