مشروع قرار أمريكي لمجلس الأمن يدعو لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ)

تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة حرة وعادلة في فنزويلا.

وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن مشروع القرار، الذي من المتوقع أن يتم تصويت مجلس الأمن عليه غدا - يتضمن أيضا التعبير عن القلق العميق إزاء المحاولات التي تقوم بها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في فنزويلا.

وينص مشروع القرار، الذي من المتوقع أن تعترض عليه روسيا، على أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا في العشرين من شهر مايو الماضي وأسفرت عن فوز مادورو بفترة رئاسية جديدة "غير حرة وغير عادلة".

ويطالب مشروع القرار كذلك بضرورة استعادة الديمقراطية فى فنزويلا بشكل سلمى وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها دون أية عوائق.