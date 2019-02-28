ارجعت وسائل اعلام مصرية ان سبب الحادث الاليم لاحد القطارات في مصر يعود الى شجار نشب بين سائق القطار مع احد زملائه في محطة مصر بينما كان الجرار على وضع التشغيل بعدها بدأ الجرار في التحرك والانحدار.
و اضافت ان سائق القطار " فتحي" نزل من الجرار بعد نشوب مشادة كلامية مع احد زملائه المدعو ايمن و هو ما تسبب في إلى انحدار الجرار على القضبان والتحرك سريعا نحو احد الارصفة
وفؤجى ركاب محطة مصر باصطدام جرار قطار بمبنى هيئة السكك الحديدية في محطة مصر برمسيس، بعد تحطيمه الجدار الخرساني على احد الارصفة ، ما أدى إلى انفجار شديد نتج عنه تصاعد أعمدة دخان كثيفة وحريق هائل وصل لداخل المبنى مما أدى لحدوث حالة فزع بين رواد محطة مصر نتيجة تصاعد الأدخنة وقوة الاصطدام. وانتشر خلال دقائق ركاب المحطة وموظفي السكة الحديد في مكان الحادث لمحاولة انقاذ المواطنين الذين طالهم الحريق حتى وصلت العشرات من سيارات الإسعاف والإطفاء، مما أدى لتدافع الركاب بسبب الحريق الذي شب في المحطة، وهروبهم من المحطة وتوقف جميع قطارات المحطة.; و تسبب الحادث في مقتل حوالي 20 شخصا و اصابة العشرات حسب وزارة الصحة المصرية .
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة / تسبب في سقوط 20 قتيلا و اصابة العشرات " سبباغريبا" يقف وراء حادث القطار في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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