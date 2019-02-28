مالي / مقتل 17 مدنيًّا في إنفجار جثة مفخّخة

وكالات- قتل 17 مدنيّا في إنفجار جثة مفخخة بوسط مالي، حسب ما أفاد مسؤول محلي ومصدر أمني لوكالة "فرانس بريس" اليوم، الأربعاء 27 فيفري 2019، بعد أيام قليلة على هجوم مماثل في بوركينا فاسو المجاورة.

وقال المسؤول المحلي "قتل 17 مدنيا في بلدة ديانكابو في إنفجار عبوة مفخخة أخفيت في جثة رجل تم قتله"، وهو ما أكده مصدر أمني أوضح أن "الجثة إنفجرت وأدت إلى مقتل 17 شخصا".