الرئيس الأمريكي يشيد بنتائج أول يوم للقمة الثانية مع زعيم كوريا الشمالية

أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بنتائج أول يوم للقمة الثانية بينه وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والتى تعقد حاليا فى العاصمة الفيتنامية هانوى.

ونشر ترامب على حسابه فى "تويتر"، مساء الأربعاء، سلسلة تغريدات مصحوبة بفيديوهات تظهر جوانب من لقائه

بكيم ومأدبة عشاء رسمية أقيمت بعد المفاوضات بينهما، قائلا: "الاجتماع والعشاء رائع مع كيم جونج أون فى هانوى الفيتنامية هذا الليل .. أتطلع إلى مزيد من المناقشات غدا".

ونشر البيت الأبيض جدول أعمال اجتماعات يوم غد فى القمة، وبموجبه سيعقد ترامب وكيم فى البداية اجتماعا مغلقا يستغرق 45 دقيقة وسيبدأ عند الساعة 02:00 فجر اليوم بتوقيت جرينيتش، ويليه اجتماع موسع ومأدبة رسمية.

وفى الساعة 07:05 بتوقيت جرينيتش، سيشارك الزعيمان فى مراسم توقيع "اتفاقية مشتركة" لم تكشف تفاصيلها بعد، ليعقد ترامب بعد ذلك مؤتمرا صحفيا.