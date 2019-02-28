كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الروسي يعرض غنائمه من الحرب في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل قطار محمل بغنائم حرب من سوريا، بينها دبابة، وأسلحة أخرى، إلى مدينة بجنوب روسيا الأربعاء، ليلقى استقبالاً صاخباً، في إطار جولة ينظمها الجيش في أنحاء البلاد لتشجيع الشعور الوطني.

وتهدف الجولة التي انطلقت من موسكو في مطلع الأسبوع إلى استعراض عتاد استولى عليه الجيش الروسي في حملته بسوريا لدعم قوات الرئيس بشار الأسد.

وستُعرض المجموعة في عشرات المدن في أرجاء روسيا.

وتجمع آلاف من الطلاب العسكريين والرجال والنساء والأطفال في مدينة روستوف أون دون الأربعاء، لإلقاء نظرة على التذكارات.

وتشمل المعروضات ناقلات جند مدرعة، وبنادق آلية، ومسدسات، وطائرات دون طيار تقول وزارة الدفاع إن روسيا انتزعتها من مسلحين في عمليات مشتركة مع قوات الحكومة السورية. Advertisements

وحكى جنود للزوار كيفية الاستيلاء على العتاد.

وبدأت روسيا تدخلها العسكري في سوريا في 2015، وقلبت موازين الحرب لصالح الأسد.

وبدا بعض الروس مندهشين من القطار وكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه كان من الأفضل إنفاق الأموال المخصصة للجولة على البنية التحتية، أو الرعاية الاجتماعية.