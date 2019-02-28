كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الروسي يعرض غنائمه من الحرب في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وستُعرض المجموعة في عشرات المدن في أرجاء روسيا.
وتجمع آلاف من الطلاب العسكريين والرجال والنساء والأطفال في مدينة روستوف أون دون الأربعاء، لإلقاء نظرة على التذكارات.
وتشمل المعروضات ناقلات جند مدرعة، وبنادق آلية، ومسدسات، وطائرات دون طيار تقول وزارة الدفاع إن روسيا انتزعتها من مسلحين في عمليات مشتركة مع قوات الحكومة السورية.
وحكى جنود للزوار كيفية الاستيلاء على العتاد.
وبدأت روسيا تدخلها العسكري في سوريا في 2015، وقلبت موازين الحرب لصالح الأسد.
وبدا بعض الروس مندهشين من القطار وكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه كان من الأفضل إنفاق الأموال المخصصة للجولة على البنية التحتية، أو الرعاية الاجتماعية.
وكتب مستخدم على تويتر يدعى فيتالي سي. "لا يوجد مال لتقدير كلفة تجديد المستشفيات، ناهيك عن تنفيذ التجديدات. لكن على الأقل بمقدور السكان أن يفرحوا بقطار وزارة الدفاع المميز، والمحمل بغنائم من سوريا".