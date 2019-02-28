ياسمين الشلاح تطلق أول عمل بعد “عرب أيدل” – فيديو

*زيد فاخي

أطلقت الفنانة الشابة، ياسمين الشلاح، أغنيتها الأولى بعنوان “ديكاج”، التي تجاوز عدد مشاهديها 100 ألف مشاهدة على “يوتيوب”.

وقالت ياسمين الشلاح، في تصريح “لليوم 24”: “إن “ديكاج” ليست لونا محددا، فهي تمزج بين الراي، والروك، وأن اختيارها لم يكن من فراغ، لأنها كانت تبحث عن عمل يقدر طبقات صوتها” .

وأضافت ياسمين الشلاح أنها تفكر في إصدار عمل مغربي محض، تود من خلاله تكريم رواد الأغنية المغربية.

وكشفت الشلاح لـ”اليوم 24″ أن “ولوجها عالم الفن لم يكن بالسهل، بحكم أنها تنتمي إلى عائلة ترفض، تماما، فكرة الغناء، والشهرة، إلا أن فرصة المشاركة في برنامج “عرب إيدل” كانت مقنعة لعائلتها من أجل تحقيق حلمها في الغناء”.

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وأضافت ياسمين بأن مثلها، وقدوتها في الغناء هي النجمة العربية “فيروز”، وقد غنت لها في “عرب إيدل”، لأنها تعشق ذلك النوع من الموسيقى.

وجدير بالذكر أن ياسمين الشلاح فنانة شابة مغربية شاركت في برنامج اكتشاف المواهب “عرب أديل”، لتغيب عن الساحة ثم تسجل عودتها في أول أغنية خاصة بها.

وقررت شلاح تدشين مسيرتها الفنية بأغنية مغربية شبابية بعنوان “ديكاج”، وكتب كلماتها، ولحنها مروان سيداه، وأشرف على توزيعها محمد أيت زيدان.