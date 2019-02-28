بثلاثية..برشلونة يعبر رسمياً لنهائي كأس ملك إسبانيا على حساب ريال مدريد

تأهل فريق برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي استقبله ملعب “السانتياغو بيرنابيو”، لحساب إياب النصف.

ثلاثية برشلونة سجلها كل من لويس سواريز (د50 ود73)، ثم رافاييل فاران ضد مرماه.

وحسم النادي الكتالوني عبوره إلى لقاء النهائي الذي سيقام في إشبيلية يوم 25 من شهر ماي المقبل، في انتظار الكشف عن الطرف الثاني، بعد مباراة فالنسيا وريال بيتيس غداً الخميس.

هذا وكانت مباراة الذهاب بين الكتالوني وريال مدريد بـ “الكامب نو”، قد انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل مرمى، قبل أن يتهاوى الملكي على أرضه وأمام جماهيره.

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