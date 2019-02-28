هدى سعد والزايدي إلى جانب الديفا سميرة سعيد في جولتها في المغرب

تشارك الفنانتان هدى سعد، ولمياء الزايدي، في أبريل المقبل، في حفلات الديفا، سميرة سعيد، في إطار جولتها الفنية المرتقبة في بعض المدن المغربية.
لمياء الزايدي ستصاحب سميرة سعيد في مدينة الدارالبيضاء في مسرح “استوديو الفنون الحية، يوم 23 أبريل المقبل.
وتقدم هدى سعد الفقرة الأولى من حفل طنجة المقام في قصر الأنوار، يوم 27 أبريل.
وتختتم الديفا جولتها في منتجع مازاغان في الجديدة، يوم 30 أبريل .
وتلتقي الديفا الصحافة المغربية في ندوة صحافية، تسبق جولتها في المغرب، التي تعتبر الأولى من نوعها، على الرغم من أن النجمة العربية تنحدر من المملكة.
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