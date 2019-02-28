طائرات الاحتلال تقصف غربي خان يونس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على موقع في قطاع غزة المحاصر، مساء الأربعاء، بعد وقت قصر من إعلان الجيش الإسرائيلي عن انفجار بالون مفخخ أطلق من غزة، في ساحة منزل داخل في "المجلس الإقليمي إشكول".

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال المروحية أطلقت صواريخها صوب محيط موقع التل التابع لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، في المناطق الغربية لمحافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة

وأوضحت المصادر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت موقعا للمقاومة على ساحل البحر بين مدينتي دير البلح وخان يونس، وتابعت أن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخا صوب الموقع، ثم عادت مجددا وأطلقت صاروخين على ذات المكان.

Advertisements

وأكدت المصادر أن مروحيات الاحتلال استهدفت الموقع بـ6 صواريخ على أقل تقدير، فيما لفتت إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى هذه اللحظة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصدر أمني، أن القصف الإسرائيلي جاء ردا على سقوط بالون متفجر قرب أحد المنازل في "إشكول" وانفجاره، ما أسفر عن تحطم زجاج بعض النوافذ.