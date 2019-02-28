شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسيطر على سلاسل جبلية استراتيجية والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد شرطة محور صعدة في جبهة البقع العقيد عبدالعزيز الغرباني، قوله إن الجيش سيطر على سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول ٢٠ كيلو متراً من كتاف للبقع لتلتحم جبهة البقع وكتاف من عدة محاور.
وأكد الغرباني أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا واستعاد الجيش خلالها مخازن أسلحة في تلك المناطق.
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