مقتل 20 من (الشباب) بضربة جوية في الصومال

جوهانسبرج ـ د ب أ : قالت القيادة الأميركية في إفريقيا إن ضربة جوية أميركية في الصومال أسفرت عن مقتل 20 مسلحا من حركة الشباب الارهابية . وقالت القيادة في بيان إن الضربة التي وقعت بإقليم هيران الاثنين الماضي”استهدفت بنجاح معسكرا تشن منه حركة الشباب وتنسق وتنفذ الهجمات”. ويوم الأحد، قتلت ضربة جوية أميركية 35 مسلحا في إقليم هيران أيضا.وتشارك القوات الأميركية مع قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الوطني الصومالي في عمليات مجمعة لمكافحة الارهاب في الدولة المضطربة بشرق إفريقيا. وتسعى حركة الشباب لتأسيس دولة متشددة في الصومال. وتشن الحركة بشكل منتظم هجمات على المباني الحكومية والفنادق والمطاعم في الدولة الواقعة بالقرن الإفريقي. يذكر أن حركة الشباب مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

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