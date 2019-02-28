(التوترات الهندية الباكستانية) : نيودلهي تعلن سقوط إحدى طائراتها وإسلام أباد لا تريد تصعيد الأزمة

في السياسة 28 فبراير,2019 نسخة للطباعة

نيودلهي ـ عواصم ـ وكالات: قالت الهند أمس إن طائرة قتالية سقطت وفقد قائدها أثناء احباط هجوم شنته طائرات الجيش الباكستاني في منطقة كشمير المتنازع عليها.فيما قال الجيش الباكستاني إن بلاده لم تجد أمامها “خيارا” سوى الرد على الهجوم الهندي على أراضيها لكنها لا تريد تصعيد الأزمة.

وقالت باكستان في وقت سابق إنها اسقطت طائرتين حربيتين هنديتين وشنت غارات جوية داخل الهند ردا على الضربة الجوية التي شنتها نيودلهي على ما يشتبه أنه معسكر للارهابيين داخل باكستان أمس الأول.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في نيودلهي إن طائرات هندية اشتبكت مع طائرات باكستانية واسقطت إحداها.وقال رافيش كومار للصحفيين “خلال هذا الاشتباك، فقدنا للأسف طائرة من طراز ميح 21. فقد الطيار.زعمت باكستان أنه في الأسر.نتحقق من الأمر”.ولم تعلن إسلام اباد أي شيء بعد عن فقد أي من طائراتها.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الباكستاني إن بلاده لم تجد أمامها “خيارا” سوى الرد على الهجوم الهندي على أراضيها لكنها لا تريد تصعيد الأزمة وتجنبت قصف أهداف عسكرية أو التسبب في خسائر في ضربة جوية شنتها أمس.وأضاف الميجر جنرال آصف غفور مدير الإعلام العسكري أن طائرات باكستانية أغارت على ستة أهداف لاستعراض قدراتها على قصف منشآت مهمة لكنها حرصت على تجنب التسبب في أي ضرر.وأضاف في مؤتمر صحفي في إسلام أباد “هاجمنا أرضا فضاء قريبة لا يوجد فيها بشر ولا منشآت عسكرية”.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى إجراء محادثات مع الهند وقال إنه يأمل في أن يسود “المنطق السليم” لتهدئة النزاع مع الجارة المسلحة نوويا بعد تبادل الجانبين شن غارات جوية.وقال خان خلال كلمة تلفزيونية قصيرة “يخبرنا التاريخ أن الحروب مليئة بالحسابات الخاطئة.سؤالي هو هل من الممكن أن نتحمل كلفة الحسابات الخاطئة بالنظر إلى ما نملكه من أسلحة…يجب أن نجلس ونتحدث”.واستدعت باكستان القائم بأعمال السفير الهندي، وأدانت” خروقات قوات الاحتلال الهندية غير المبررة لوقف إطلاق النار على طول خط السيطرة”.وجاء في بيان صادر عن الوزارة “القوات الهندية على طول خط السيطرة والحدود المقررة تستهدف باستمرار المناطق المدنية المأهولة بالسكان بالأسلحة الثقيلة”.وأضاف البيان” هذا التصعيد غير المسبوق لخروقات وقف إطلاق النار من جانب الهند مستمر منذ عام 2017 “.

وفي وقت سابق، أغلقت كل من باكستان والهند أمس مجالهما الجوي جزئيا، وعلقتا الرحلات التجارية من عدة مطارات، وذلك في ظل استمرار اختراق طائرات كل منهما للمجال الجوى للأخرى.

وقال المتحدث العسكري الباكستاني الميجور جنرال آصف جعفر إن باكستان أغلقت ما لا يقل عن ثلاثة مطارات تقع في مدن بالقرب من الحدود الهندية.وقال مسؤولون إن السلطات الهندية علقت الرحلات من مطارات واقعة في منطقة كشمير المتنازع عليها وولاية بنجاب لحين إشعار آخر.