الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية وسط قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي سابق في غزة
شنت الطائرات الإسرائيلية 5 غارات في وقت متأخر مساء الأربعاء على موقع فلسطيني وسط قطاع غزة.
وقال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية": إن طائرات مروحية أطلقت 7 صواريخ بفارق عدة دقائق تجاه موقع يتبع الذراع المسلح لحركة حماس غرب دير البلح وسمع دوي انفجارات هائلة في المنطقة.
وأضاف المصدر أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات في المكان على الفور.
جاء القصف بعد ساعات من إعلان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن إطلاق رزمة بالونات محملة بجسم ساخن من جنوب قطاع غزة باتجاه التجمعات الإسرائيلية.
وقال: "على ما يبدو انفجر هذا الجسم في الهواء والحق الضرر في أحد بيوت البلدات المجاورة”.
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