الان تتابع البنتاغون يدعو باكستان والهند إلى تجنب المزيد من التصعيد العسكري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 55 دقيقة - 12:31 ص, 28 فبراير 2019 م التعليقات: 0 دعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باكستان والهند إلى تجنب المزيد من التصعيد العسكري.

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