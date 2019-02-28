أول تصريح تلفزيوني للسائق المتسبب في حادث محطة مصر

بثت قناة فضائية مصرية أول مقابلة - لقاء تلفزيوني مع سائق القطار المتسبب في حادث محطة مصر .

وفي تصريح نقله برنامج "كل يوم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية "ON E"، قال علاء فتحى، سائق القطار المتسبب فى حادث محطة مصر، إنه يعمل بالسكة الحديد منذ 26 عاما، وحاصل على دبلوم صنايع، وتابع: "لا أسوق القطار لمسافات طويلة، ولكنى أقود الجرارات من الورشة إلى المحطة والعكس".

وأضاف فتحي أنه "أثناء عملى المعتاد وفى تقاطع فى السكة الحديد اصطدم بى جرار آخر، وتابع: "الجرار التانى كان بيخبط فيا.. واحد كان موجود فى الجرار اللى خبط فيا والمفروض اتنين، لأن لو التانى كان موجود كان نبه منى".

ولفت سائق القطار، إلى أنه ترك الجرار ونزل للسائق الآخر للعتاب عليه مما حدث وأثناء حديثهما ترك القطار بمفرده واصطدم بالمحطة، وتابع: "أنا لما نزلت قلت له أنت غلطان وهو بيقول لى أنت غلطان.. الجرار مشى ازاى أنا مش فاهم".

وكانت مصادر مصرية، كشفت عن تمكن قوات الشرطة، من ضبط سائق قطار حادث محطة مصر، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، بعد هروبه إلى محافظة المنوفية.

وكان كان حريق قد نشب، صباح اليوم الأربعاء، داخل محطة مصر، بعد اصطدام قطار في رصيف 6 أثناء دخوله المحطة.

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وتسبب حادث الاصطدام في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وخلف وراءه ضحايا ومصابين.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد قال في تصريحات للصحفيين نقلتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية المصرية إن الحكومة وجهت بضرورة تشكيل لجنة فنية على أعلى درجة بجانب التحقيقات التي ستجريها النيابة.

وتابع: "سنشكل لجنة فنية على أعلى درجة، لتحديد من المسؤول ومحاسبة أي مخطئ حساب عسير".

كما وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي خالص التعازي لأسر ضحايا حادث القطار الذي شهدته محطة مصر.

وأصدر السيسي توجيهاته للحكومة المصرية بالتوجه إلى موقع الحادث ومتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم، ومحاسبة المتسببين فيه بعد انتهاء التحقيقات