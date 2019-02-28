شكرا لقرائتكم البيت الأبيض يستبعد صحافيين من حضور عشاء ترمب وكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منع البيت الأبيض صحافيين من رويترز وأسوشيتد برس وبلومبرج من تغطية عشاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الأربعاء، بعدما وجه اثنان منهم أسئلة إلى ترمب في بداية حديثه مع كيم.

ووكالات الأنباء الثلاث من ضمن ممثلي الشبكات الإعلامية في البيت الأبيض.

ويعد توجيه الصحافيين ممثلي الشبكات الأسئلة للزعماء بصوت مرتفع أمرا معتادا. واليوم الأربعاء سأل صحفيان منهم ترمب عن شهادة مايكل كوهين، محامي ترمب السابق، أمام الكونغرس، في مناسبتين مختلفتين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه جرى استبعادهما لاحقا من تغطية العشاء، بسبب ما قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه "الحساسية التي تسبب فيها توجيه الأسئلة بصوت عال في المرتين السابقتين".

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وعبرت رويترز عن "قلقها الشديد" من استبعاد الصحافي جيف ميسون الذي يعمل معها وغيره من الصحافيين.

وقالت رويترز في بيان: "نؤمن بضرورة أن تسمح الحكومة بالوصول إلى المسؤولين وتوجيه الأسئلة لهم ومحاسبتهم".

وذكرت أسوشيتد برس إنها تعارض جهود البيت الأبيض لتقييد الوصول إلى الرئيس.

وأفادت لورين إيستون المتحدثة باسم أسوشيتد برس أنه "من الضروري للغاية أن يدعم أي رئيس أميركي معايير حرية الصحافة، ليس فقط داخل الوطن لكن على وجه الخصوص خارجه".